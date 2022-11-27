Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры – МВД

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 20:46
ЕВГЕНИЙ ЕНИН, ФОТО С САЙТА МВД

Вследствие российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Как и положено террористам, под прицелом у них (россиян – ред.) гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, которые подверглись поражениям от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты.

Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас зафиксировано более 700 объектов критической инфраструктуры – это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и тому подобное, которые попали под удары орков".

Детали: Енин отметил, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".

"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломать", - заверил он.

Первый замминистра также сообщил, что на сегодня 524 населенных пункта в 7 регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением – речь идет как о полном отсутствии электроэнергии, так и частичном.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" где вам удобно:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: войнаМВД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вдова российского полковника, который выпустил в себя 5 пуль, написала письмо Путину

Запад опасается кровавого и тяжелого возвращения Крыма – The Economist

фотоНовые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины

фотоВ Киев прибыли главы МИД сразу семи стран Балтии и Северной Европы

Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР

фотоУчитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске

Все новости...
война
Генсек НАТО: чем больше военной поддержки, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах
Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину – сводка Генштаба
Российский город остался без света и воды: власти говорят – виноват обстрел
Последние новости
17:59
Угрожал и морил голодом: российский сержант пытал в Катюжанке ветеранов АТО
17:40
фотоРоссияне повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев
17:39
Папа признал Россию захватчиком Украины: Не называю Путина, потому что это и так известно
17:30
Американский словарь Merriam Webster назвал главное слово 2022 года
17:26
Вдова российского полковника, который выпустил в себя 5 пуль, написала письмо Путину
17:22
Ловят на звук: как искусственный интеллект помогает сбивать российские ракеты и дроны
17:07
инфографика97% целей российских ракет являются гражданскими объектами – Резников
16:35
фото, видеоВ Херсоне задержали трех коллаборационистов, которые сажали активистов в СИЗО
16:29
Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего
16:17
Матерей и жен мобилизованных сахалинцев отправят на Донбасс – росЗМІ
Все новости...