Россияне повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры – МВД

Вследствие российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Как и положено террористам, под прицелом у них (россиян – ред.) гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, которые подверглись поражениям от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты.

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Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас зафиксировано более 700 объектов критической инфраструктуры – это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и тому подобное, которые попали под удары орков".

Детали: Енин отметил, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".

"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломать", - заверил он.

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Первый замминистра также сообщил, что на сегодня 524 населенных пункта в 7 регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением – речь идет как о полном отсутствии электроэнергии, так и частичном.

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