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Американський астронавт Скотт Келлі побував у Києві та в Ірпені

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 21:16
Скотт Келлі і Катя з Краматорська, Охмадит, Київ, 27 листопада. Фото: Суспільне

Американський астронавт та амбасадор фандрайзингової платформи United24 Скотт Келлі відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Джерело: Суспільне, мер Ірпеня Олександр Маркушин

Деталі: Як повідомляє кореспондент Суспільного, в "Охматдиті" спочатку Келлі провели екскурсію лікарнею. Представники "Охмадиту" розповіли, що зараз у лікарні реабілітацію проходять діти, які постраждали від обстрілів. Зокрема, з Херсона.

Також астронавт зустрівся з дівчинкою Катею, яка постраждала у Краматорську від ракетного обстрілу. Там загинула її мама, а днями Каті зробили ще одну операцію, діставали осколки з ноги. Дівчинці Каті Скотт подарував значок "NASA", який пробув із ним у космосі цілий рік. Відбулася зустріч і з іншими дітьми, які мріють стати космонавтами.

Про те, що Келлі відвідав Ірпінь Київської області, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Дослівно Маркушин: "Сьогодні приймали в гостях американського астронавта Скотта Келлі. Пан Келлі – амбасадор фандрейзингової платформи United24 і сам першим вніс 65 000 доларів на придбання автомобілів швидкої для ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців.

Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль. Астронавт вирішив увіковічнити цей рекорд та створити серію творів мистецтва у вигляді NFT. Дроп назвали "Мрії з цього світу". У День космонавтики, 12 квітня, Келлі виставив колекцію на аукціон OpenSea, який мав тривати три дні, але NFT-твори розпродали за кілька годин. Зібрані кошти передали українцям, які постраждали від війни".

Теми: СШАкосмосІрпінь
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