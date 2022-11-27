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Американский астронавт Скотт Келли побывал в Киеве и в Ирпене

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 20:16
Американский астронавт Скотт Келли побывал в Киеве и в Ирпене
Скотт Келли и Катя из Краматорска, Охматдет, Киев, 27 ноября. Фото: Суспільне

Американский астронавт и амбассадор фандрайзинговой платформы United24 Скотт Келли посетил Ирпень Киевской области и детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Источник: Суспільне, мэр Ирпеня Александр Маркушин

Детали: Как сообщает корреспондент Суспільного, в "Охматдете" сначала Келли провели экскурсию по больнице. Представители "Охматдета" рассказали, что сейчас в больнице реабилитацию проходят дети, пострадавшие от обстрелов. В частности, из Херсона.

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Также астронавт встретился с девочкой Катей, которая пострадала в Краматорске от ракетного обстрела. Там погибла ее мама, а на днях Кате сделали еще одну операцию, доставали осколки из ноги. Девочке Кате Скотт подарил значок "NASA", который пробыл с ним в космосе целый год. Состоялась встреча и с другими детьми, которые мечтают стать космонавтами.

О том, что Келли посетил Ирпень Киевской области, сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Дословно Маркушин: "Сегодня принимали в гостях американского астронавта Скотта Келли. Господин Келли – амбассадор фандрейзинговой платформы United24 и сам первым внес 65 000 долларов на приобретение автомобилей скорой для ВСУ.

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Во время полномасштабного российского вторжения в Украину Скотт Келли собрал 500 тысяч долларов для поддержки украинцев.

Келли установил рекорд пребывания на орбите, проведя на борту 340 дней подряд. Астронавт решил увековечить этот рекорд и создать серию произведений искусства в виде NFT. Дроп назвали "Мечты из этого мира". В День космонавтики, 12 апреля, Келли выставил коллекцию на аукцион OpenSea, который должен был длиться три дня, но NFT-произведения распродали за несколько часов. Собранные средства передали украинцам, пострадавшим от войны".

Темы: СШАкосмосИрпень
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