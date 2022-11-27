Республіканці хочуть посилити контроль допомоги Україні, отримавши більшість в Палаті представників

Два законодавці-республіканці пообіцяли посилити контроль за військовою допомогою Україні після того, як їхня партія отримає більшість у Палаті представників США у січні.

Про це пише Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Ми збираємося забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність", - заявив Майкл МакКоул, який претендує на посаду голови Комітету у закордонних справах Палати представників

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Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з питань розвідки, критично оцінив той факт, що лише частина з 40 мільярдів доларів допомоги, яку Палата представників, очолювана демократами, ухвалила у травні, була спрямована безпосередньо на озброєння України.

"Це гроші американських платників податків, які йдуть в Україну. Чи зменшує це наше бажання допомогти українському народу боротися? Ні, але ми будемо робити це відповідально", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 23 листопада доручив Держдепартаменту надати Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги.

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Зазначимо, сенатор-республіканець Джим Ріш в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що немає ризику зменшення військової підтримки США для України після проміжних виборів до Конгресу, попри те, що від окремих політиків лунають такі заклики.