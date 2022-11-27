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Республиканцы хотят усилить контроль помощи Украине, получив большинство в Палате представителей

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 20:30

Два законодателя-республиканцы пообещали усилить контроль за военной помощью Украине после того, как их партия получит большинство в Палате представителей США в январе.

Об этом пишет Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность", - заявил Майкл МакКоул, который претендует на должность председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей

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Майк Тернер, старший республиканец в Комитете по вопросам разведки, критически оценил тот факт, что лишь часть из 40 миллиардов долларов помощи, которую Палата представителей, возглавляемая демократами, приняла в мае, была направлена непосредственно на вооружение Украины.

"Это деньги американских налогоплательщиков, которые идут в Украину. Уменьшает ли это наше желание помочь украинскому народу бороться? Нет, но мы будем делать это ответственно", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден 23 ноября поручил Госдепартаменту предоставить Украине 400 миллионов долларов военной помощи.

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Отметим, сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде" заявил, что нет риска уменьшения военной поддержки США для Украины после промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на то, что от отдельных политиков звучат такие призывы. 

Темы: США
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