На Харківщині за день підірвалися двоє людей

На Харківщині у неділю в селі Кочубеївка Дергачівської міської громади та селі Миколаївка Чугуївського району внаслідок вибухів боєприпасів постраждали двоє чоловіків.

Джерело: поліція Харківщини

Дослівно: "27 листопада до поліції зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що близько 14:30 56-річний мешканець села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік на власному подвір’ї наступив на предмет, зовні схожий на міну.

Того ж дня близько 15:25 до Чугуївського РУП надійшов виклик про травмування 62-річного мешканця Харківщини. Постраждалий розповів, що травму отримав при спробі зняти "розтяжку" в лісопосадці поблизу села Миколаївка".

Деталі: Постраждалих госпіталізовано. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.