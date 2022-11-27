На Харьковщине за день подорвались два человека

На Харьковщине в воскресенье в селе Кочубеевка Дергачевской городской громады и селе Николаевка Чугуевского района в результате взрывов боеприпасов пострадали двое мужчин.

Источник: полиция Харьковщины

Дословно: "27 ноября в полицию из службы 102 поступило сообщение о том, что около 14:30 56-летний житель села Кочубеевка получил травму ноги. Мужчина в собственном дворе наступил на предмет, внешне похожий на мину.

В тот же день около 15:25 в Чугуевское РУП поступил вызов о травмировании 62-летнего жителя Харьковщины. Пострадавший рассказал, что травму получил при попытке снять "растяжку" в лесопосадке вблизи села Николаевка".

Детали: Пострадавшие госпитализированы. Следователями решается вопрос об открытии уголовных производств.