Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В полиции Киевщины рассказали об уровне преступности во время отключений света

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 00:20
Андрей Небытов, фото Эльдара Сарахмана, УП

Во время массовых отключений света на Киевщине было вдвое увеличено количество патрулей полиции, благодаря чему по сравнению с прошлыми периодами преступность уменьшилась.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "Мы вдвое увеличили патрули на территории Киевской области, такое же задание глава Нацполиции Игорь Клименко дал всем регионам. Поэтому благодаря повышению сил безопасности мы не наблюдаем изменения криминогенной ситуации и увеличения краж.

Если сравнивать с прошлыми периодами, краж даже стало меньше на 15% на территории Киевской области, из помещений – на 40%. И общая преступность стала меньше на 5%. Считаю, это за счет увеличения сил безопасности на территории Киевской области".

Детали: В то же время, по словам Небытова, во время отключений света увеличилось количество ДТП.

"Не все люди прислушиваются к нашим советам – ходить в светлой одежде и со светоотражателем. Переходите вы пешеходный переход – включите фонарик на телефоне, чтобы вас было видно", - посоветовал он.

Также, сообщил глава областной полиции, "немного увеличилось" количество обращений по поводу домашнего насилия.

ВИДЕО ДНЯ

Небытов сообщил, что на Киевщине вскоре появятся 500 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, которые будут установлены в общественных местах на территории всех крупных городов области.

Также полиция работает с председателями ОСМД, чтобы они пользовались современными системами видеонаблюдения.

"Сейчас работаем над тем, чтобы наша система работала даже во время отключения света", - добавил Небытов.

Темы: Киевская областьполициякриминал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз

Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковщины – СМИ

ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие

Угрожал и морил голодом: российский сержант пытал в Катюжанке ветеранов АТО

фотоРоссияне повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев

Все новости...
Киевская область
Количество жертв удара РФ по Вышгороду возросло до 7 – полиция
В Вышгороде погиб мужчина: пытался растопить котел
Зеленский побывал в Вышгороде, где в дом попала ракета
Последние новости
22:02
СМИ: ЕС снова не согласовал предельную цену на российскую нефть, дискуссии продолжаются
22:00
НБУ презентовал проект концепции е-гривни
21:51
Дело Волынца: нардеп заявил, что подозрения базируются на "личных суждениях"
21:49
"Новая почта" открыла еще два отделения в Польше
21:39
Каноист Чебан выставил на аукцион олимпийские медали для помощи жертвам войны
21:33
Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз
21:30
Кулеба: Для преодоления энергокризиса Украине нужны трансформаторы и системы ПВО
21:29
Дело "ВиЭйБи Банка": Антикоррупционный суд заочно арестовал сестру Бахматюка
21:25
США и РФ лишь раз использовали линию военной спецсвязи за время войны в Украине – Reuters
21:02
Последствия первого блэкаута в истории Украины: почему останавливались АЭС и чем это грозит
Все новости...