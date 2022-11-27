В полиции Киевщины рассказали об уровне преступности во время отключений света

Во время массовых отключений света на Киевщине было вдвое увеличено количество патрулей полиции, благодаря чему по сравнению с прошлыми периодами преступность уменьшилась.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "Мы вдвое увеличили патрули на территории Киевской области, такое же задание глава Нацполиции Игорь Клименко дал всем регионам. Поэтому благодаря повышению сил безопасности мы не наблюдаем изменения криминогенной ситуации и увеличения краж.

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Если сравнивать с прошлыми периодами, краж даже стало меньше на 15% на территории Киевской области, из помещений – на 40%. И общая преступность стала меньше на 5%. Считаю, это за счет увеличения сил безопасности на территории Киевской области".

Детали: В то же время, по словам Небытова, во время отключений света увеличилось количество ДТП.

"Не все люди прислушиваются к нашим советам – ходить в светлой одежде и со светоотражателем. Переходите вы пешеходный переход – включите фонарик на телефоне, чтобы вас было видно", - посоветовал он.

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Также, сообщил глава областной полиции, "немного увеличилось" количество обращений по поводу домашнего насилия.

Небытов сообщил, что на Киевщине вскоре появятся 500 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, которые будут установлены в общественных местах на территории всех крупных городов области.

Также полиция работает с председателями ОСМД, чтобы они пользовались современными системами видеонаблюдения.

"Сейчас работаем над тем, чтобы наша система работала даже во время отключения света", - добавил Небытов.