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В полиции Киевщины рассказали об уровне преступности во время отключений света

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 23:20
В полиции Киевщины рассказали об уровне преступности во время отключений света
Андрей Небытов, фото Эльдара Сарахмана, УП

Во время массовых отключений света на Киевщине было вдвое увеличено количество патрулей полиции, благодаря чему по сравнению с прошлыми периодами преступность уменьшилась.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "Мы вдвое увеличили патрули на территории Киевской области, такое же задание глава Нацполиции Игорь Клименко дал всем регионам. Поэтому благодаря повышению сил безопасности мы не наблюдаем изменения криминогенной ситуации и увеличения краж.

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Если сравнивать с прошлыми периодами, краж даже стало меньше на 15% на территории Киевской области, из помещений – на 40%. И общая преступность стала меньше на 5%. Считаю, это за счет увеличения сил безопасности на территории Киевской области".

Детали: В то же время, по словам Небытова, во время отключений света увеличилось количество ДТП.

"Не все люди прислушиваются к нашим советам – ходить в светлой одежде и со светоотражателем. Переходите вы пешеходный переход – включите фонарик на телефоне, чтобы вас было видно", - посоветовал он.

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Также, сообщил глава областной полиции, "немного увеличилось" количество обращений по поводу домашнего насилия.

Небытов сообщил, что на Киевщине вскоре появятся 500 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, которые будут установлены в общественных местах на территории всех крупных городов области.

Также полиция работает с председателями ОСМД, чтобы они пользовались современными системами видеонаблюдения.

"Сейчас работаем над тем, чтобы наша система работала даже во время отключения света", - добавил Небытов.

Темы: Киевская областьполициякриминал
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