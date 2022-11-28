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Незважаючи на режим економії електроенергії, в Одесі відкрили льодову ковзанку – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 00:48
фото: Думська

В одеському парку Шевченка, незважаючи на режим суворої економії електроенергії, відкрили льодову ковзанку, обладнання якої потребує значних енергозатрат, а також працює луна-парк.

Джерело: "Думська"

Дослівно: "У той час, як сотні тисяч одеситів цілодобово не отримують електрику, всі гірки, гойдалки, колесо огляду… працюють і світяться, як новорічна ялинка.

 

Навколишні вулиці і будинки при цьому занурені в повну темряву: світло у віконцях одеситів можна побачити тільки завдяки наявності у мешканців незалежних джерел живлення. У булочній на сусідній вулиці продавці запалили свічки".

Деталі: Видання повідомляє, що в неділю в парку відкрилася льодова ковзанка. І нагадує, що "обладнання з виробництва та підтримання льоду потребує серйозних витрат і постійної подачі електроенергії".

 

Крім того, пише "Думська", за 50 метрів від ігроленду розташована новітня одеська трансформаторна підстанція "Маразліївська", але живлення з неї подається тільки в луна-парк.

Теми: Одесаелектроенергіявійна
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