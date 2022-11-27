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Несмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 23:48
Несмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ
фото: Думская

В одесском парке Шевченко, несмотря на режим строгой экономии электроэнергии, открыли ледовый каток, оборудование которого требует значительных энергозатрат, а также работает луна-парк.

Источник: "Думская"

Дословно: "В то время, как сотни тысяч одесситов сутками не получают электричество, все горки, качели, колесо обозрения... работают и светятся, как новогодняя елка.

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Окрестные улицы и дома при этом погружены в полную темноту: свет в окошках одесситов можно увидеть только благодаря наличию у жильцов независимых источников питания. В булочной на соседней улице продавцы зажгли свечи".

Детали: Издание сообщает, что в воскресенье в парке открылся ледовый каток. И напоминает, что "оборудование по производству и поддержанию льда требует серьезных затрат и постоянной подачи электроэнергии".

 

Кроме того, пишет "Думская", в 50 метрах от игроленда расположена новейшая одесская трансформаторная подстанция "Маразлиевская", но питание с нее подается только в луна-парк.

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Темы: Одессаэлектроэнергиявойна
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