Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Несмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 00:48
фото: Думская

В одесском парке Шевченко, несмотря на режим строгой экономии электроэнергии, открыли ледовый каток, оборудование которого требует значительных энергозатрат, а также работает луна-парк.

Источник: "Думская"

Дословно: "В то время, как сотни тысяч одесситов сутками не получают электричество, все горки, качели, колесо обозрения... работают и светятся, как новогодняя елка.

 

Окрестные улицы и дома при этом погружены в полную темноту: свет в окошках одесситов можно увидеть только благодаря наличию у жильцов независимых источников питания. В булочной на соседней улице продавцы зажгли свечи".

Детали: Издание сообщает, что в воскресенье в парке открылся ледовый каток. И напоминает, что "оборудование по производству и поддержанию льда требует серьезных затрат и постоянной подачи электроэнергии".

 

Кроме того, пишет "Думская", в 50 метрах от игроленда расположена новейшая одесская трансформаторная подстанция "Маразлиевская", но питание с нее подается только в луна-парк.

Темы: Одессаэлектроэнергиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз

Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковщины – СМИ

ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие

Угрожал и морил голодом: российский сержант пытал в Катюжанке ветеранов АТО

фотоРоссияне повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев

Все новости...
Одесса
СБУ задержала агента ФСБ, который снимал позиции Сил обороны на скрытый видеорегистратор
Одесса решила демонтировать памятники Екатерине и Суворову
Памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время – ОВА
Последние новости
22:35
видеоЗеленский: Россия оставляет после себя разруху, обстреливает 30 населенных пунктов Херсонщины
22:20
Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных
22:13
Не только пункты несокрушимости: на карте покажут открытые магазины, аптеки, заправки и банки
22:02
СМИ: ЕС снова не согласовал предельную цену на российскую нефть, дискуссии продолжаются
22:00
НБУ презентовал проект концепции е-гривни
21:51
Дело Волынца: нардеп заявил, что подозрения базируются на "личных суждениях"
21:49
"Новая почта" открыла еще два отделения в Польше
21:39
Каноист Чебан выставил на аукцион олимпийские медали для помощи жертвам войны
21:33
Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз
21:30
Кулеба: Для преодоления энергокризиса Украине нужны трансформаторы и системы ПВО
Все новости...