Несмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ

В одесском парке Шевченко, несмотря на режим строгой экономии электроэнергии, открыли ледовый каток, оборудование которого требует значительных энергозатрат, а также работает луна-парк.

Источник: "Думская"

Дословно: "В то время, как сотни тысяч одесситов сутками не получают электричество, все горки, качели, колесо обозрения... работают и светятся, как новогодняя елка.

Окрестные улицы и дома при этом погружены в полную темноту: свет в окошках одесситов можно увидеть только благодаря наличию у жильцов независимых источников питания. В булочной на соседней улице продавцы зажгли свечи".

Детали: Издание сообщает, что в воскресенье в парке открылся ледовый каток. И напоминает, что "оборудование по производству и поддержанию льда требует серьезных затрат и постоянной подачи электроэнергии".

Кроме того, пишет "Думская", в 50 метрах от игроленда расположена новейшая одесская трансформаторная подстанция "Маразлиевская", но питание с нее подается только в луна-парк.