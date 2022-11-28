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Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах, Єреван заявив про дезінформацію

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 00:42
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах, Єреван заявив про дезінформацію
Вірменський військовий. Фото ілюстративне з Facebook Міноборони Вірменії

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах позицій своєї армії, Єреван заявив, що це дезінформація.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Міноборони Вірменії

Деталі: Міноборони Азербайджану заявило, що вогонь вели підрозділи збройних сил Вірменії зі стрілецької зброї 27 листопада з 15.45 по 16.55 з перервами з позицій у напрямку населеного пункту Ашаги Шорджа Басаркечярського району по позиціях азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Йелліджа Кяльбаджарського району.

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"Крім того, 27 листопада з 11:30 по 16:20 члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, знову обстріляли позиції азербайджанської армії в Агдамському, Ходжавендському і Тертерському напрямках", - йдеться у повідомленні.

"Підрозділи азербайджанської армії, дислоковані в зазначених напрямках, вживали адекватних заходів у відповідь", – додали у відомстві.

У той же час Міноборони Вірменії заявило, що "Міністерство оборони Азербайджану продовжує поширювати дезінформацію".

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Вірменське відомство зазначило: "Повідомлення Міністерства оборони Азербайджану про те, що 27 листопада з 15:45 до 16:55 підрозділи ЗС РА відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає до реальності".

Теми: АзербайджанВірменіяобстріл
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