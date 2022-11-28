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Азербайджан обвинил Армению в обстрелах, Ереван заявил о дезинформации

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 00:42
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах, Ереван заявил о дезинформации
Армянский военный. Фото иллюстративное с Facebook Миноборны Армении

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах позиций своей армии, Ереван заявил, что это дезинформация.

Источник: Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении

Детали: Минобороны Азербайджана заявило, что огонь вели подразделения вооруженных сил Армении из стрелкового оружия 27 ноября с 15.45 по 16.55 с перерывами с позиций в направлении населенного пункта Ашаги Шорджа Басаркечярского района по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

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"Кроме того, 27 ноября с 11:30 по 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях", - говорится в сообщении.

"Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, принимали адекватные ответные меры", - добавили в ведомстве.

В то же время Минобороны Армении заявило, что "Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию".

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Армянское ведомство отметило: "Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует реальности".

Темы: АзербайджанАрменияобстрел
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