Азербайджан обвинил Армению в обстрелах, Ереван заявил о дезинформации

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах позиций своей армии, Ереван заявил, что это дезинформация.

Источник: Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении

Детали: Минобороны Азербайджана заявило, что огонь вели подразделения вооруженных сил Армении из стрелкового оружия 27 ноября с 15.45 по 16.55 с перерывами с позиций в направлении населенного пункта Ашаги Шорджа Басаркечярского района по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

"Кроме того, 27 ноября с 11:30 по 16:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях", - говорится в сообщении.

"Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанных направлениях, принимали адекватные ответные меры", - добавили в ведомстве.

В то же время Минобороны Армении заявило, что "Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию".

Армянское ведомство отметило: "Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует реальности".