Усі колаборанти залишили Нову Каховку – ЦНС

Усіх активних колаборантів росіяни вивезли з Нової Каховки.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля

Деталі: Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував й примушував мешканців до співпраці.

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"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", – йдеться в повідомленні ЦНС.

Крім того, центр "закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ".