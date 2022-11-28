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Усі колаборанти залишили Нову Каховку – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 04:15
ілюстративне фото Радіо Свобода

Усіх активних колаборантів росіяни вивезли з Нової Каховки.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля

Деталі: Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував й примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", – йдеться в повідомленні ЦНС.

Крім того, центр "закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ".

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Теми: окупаціявійнаХерсонська область
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