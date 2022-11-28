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Все коллаборанты покинули Новую Каховку – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 03:15
Все коллаборанты покинули Новую Каховку – ЦНС
иллюстративное фото Радио Свобода

Всех активных коллаборантов россияне вывезли из Новой Каховки.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье

Детали: Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.

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"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, центр "призывает местных жителей покинуть город до момента его деоккупации ВСУ".

Темы: оккупациявойнаХерсонская область
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