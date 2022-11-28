Все коллаборанты покинули Новую Каховку – ЦНС
Понедельник, 28 ноября 2022, 04:15
Всех активных коллаборантов россияне вывезли из Новой Каховки.
Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье
Детали: Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.
"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – говорится в сообщении ЦНС.
Кроме того, центр "призывает местных жителей покинуть город до момента его деоккупации ВСУ".
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