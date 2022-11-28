Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Все коллаборанты покинули Новую Каховку – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 04:15
иллюстративное фото Радио Свобода

Всех активных коллаборантов россияне вывезли из Новой Каховки.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье

Детали: Отмечается, что речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, центр "призывает местных жителей покинуть город до момента его деоккупации ВСУ".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупациявойнаХерсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Винницкая область: в Ладыжине чрезвычайная ситуация после обстрела ТЭС

фото, видеоДень ЧМ-22: невероятные камбэки, Бразилия с Португалией проходят дальше

Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз

Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковщины – СМИ

ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие

Все новости...
оккупация
Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину – сводка Генштаба
Оккупанты сносят дом в историческом центре Мариуполя – советник мэра
Россияне ищут партизан в Мелитополе, предлагают полмиллиона рублей - мэр
Последние новости
02:06
Ведущие мировые СМИ призвали США снять обвинения с основателя Wikileaks
01:04
Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию" оставленной недвижимости – ЦНС
00:23
Враг атаковал Днепр: повреждено частное предприятие
00:05
Сумщина: оккупанты выпустили по пограничью почти 130 боеприпасов
00:00
Зеленский обсудил с амбассадорами United24, как Украине пережить зиму
23:59
США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 млн
23:52
Под домом Качиньского в Варшаве протестовали женщины из-за его возмутительных слов об абортах
23:46
Премьер Польши о немецких ЗРК Patriot: никто не хочет брать технику, лишь бы она стояла
23:35
Словения передаст Украине реанимобиль для недоношенных детей и их матерей
23:23
Винницкая область: в Ладыжине чрезвычайная ситуация после обстрела ТЭС
Все новости...