Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через негоду в США затримано понад тисячу авіарейсів і скасовано близько 50

Понеділок, 28 листопада 2022, 05:27
Через негоду в США затримано понад тисячу авіарейсів і скасовано близько 50
ілюстративне фото FlightAware

У Сполучених Штатах через негоду були затримані понад тисячу рейсів і скасовані 48.

Джерело: Голос Америки з посиланням на дані FlightAware

Деталі: У день, коли мільйони людей повертаються додому, відсвяткувавши День подяки, адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США.

Реклама:

За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1056 рейсів до США, зі США і всередині країни було затримано, а 48 рейсів скасовано.

Великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю з долини річки Міссісіпі на північний схід, принісши із собою зливи та поривчастий вітер, що можуть порушити плани мільйонів мандрівників.

Теми: СШАавіапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: