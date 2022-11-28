Через негоду в США затримано понад тисячу авіарейсів і скасовано близько 50
Понеділок, 28 листопада 2022, 05:27
У Сполучених Штатах через негоду були затримані понад тисячу рейсів і скасовані 48.
Джерело: Голос Америки з посиланням на дані FlightAware
Деталі: У день, коли мільйони людей повертаються додому, відсвяткувавши День подяки, адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США.
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За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1056 рейсів до США, зі США і всередині країни було затримано, а 48 рейсів скасовано.
Великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю з долини річки Міссісіпі на північний схід, принісши із собою зливи та поривчастий вітер, що можуть порушити плани мільйонів мандрівників.