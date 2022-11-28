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Из-за непогоды в США задержаны более тысячи авиарейсов и отменены около 50

Понедельник, 28 ноября 2022, 06:27
иллюстративное фото FlightAware

В Соединенных Штатах из-за непогоды были задержаны более тысячи рейсов и отменены 48.

Источник: Голос Америки со ссылкой на данные FlightAware

Детали: В день, когда миллионы людей возвращаются домой, отпраздновав День благодарения, администрация трех крупных аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк, призвала пассажиров раньше регистрироваться на рейсы из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких регионах США.

По данным, обнародованным на сайте FlightAware, 1056 рейсов в США, из США и внутри страны были задержаны, а 48 рейсов отменены.

Большой атмосферный фронт переместился утром в воскресенье из долины реки Миссисипи на северо-восток, принеся с собой ливни и порывистый ветер, которые могут нарушить планы миллионов путешественников.

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Темы: СШАавиапогода
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