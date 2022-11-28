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ЗСУ відбили 10 ворожих атак і вдарили по районах зосередження окупантів – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 28 листопада 2022, 06:10
ЗСУ відбили 10 ворожих атак і вдарили по районах зосередження окупантів – зведення
фото: Генштаб

Сили оборони за минулу добу відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів та уразили 4 райони зосередження загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою дискредитації Сил оборони російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України.

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Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами".

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

ВІДЕО ДНЯ

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Янжулівка, Миколаївка і Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.

На Криворізькому та Херсонському напрямках загарбники в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів ЗСУ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Підтверджено ураження об’єкту російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар.

26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.

У районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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