ВСУ отбили 10 вражеских атак и ударили по районам сосредоточения оккупантов – сводка

Силы обороны за минувшие сутки отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов и поразили 4 района сосредоточения захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью дискредитации Сил обороны российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины.

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Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами".

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах.

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Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода на Сумщине.

На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийских обстрелов подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар.

26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники различного типа и ранены около 30 военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Количество погибших оккупантов уточняется.

Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.