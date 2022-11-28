Біля посольства РФ у Варшаві з’явилась Алея жертв російської агресії

У Варшаві велосипедно-пішохідний маршрут тепер має назву Алея жертв російської агресії.

Про це повідомив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, пише "Європейська правда".

"Велосипедна алея під посольством Росії у Варшаві нагадує нам про жертв російської агресії. У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії. Польща пам'ятає!", - зазначив Жарин у своєму Twitter.

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Aleja rowerowa pod ambasadą Rosji w Warszawie przypomina o ofiarach rosyjskiej agresji.



W Warszawie otwarto aleję Ofiar Rosyjskiej Agresji.



Polska pamięta! pic.twitter.com/AH1YRpE1cS — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022

Рішення про створення Алеї жертв російської агресії біля російського посольства ухвалили в середині жовтня.

За відповідну постанову проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.

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"Назва відповідає запропонованому місцю розташування, враховуючи триваючу… російську агресію проти України. Крім того, найменування має на меті спровокувати, примусити до роздумів та дій російську державу", – йдеться в обґрунтуванні постанови.

Нагадаємо, нещодавно міська рада польського Білостока ухвалила рішення перейменувати одне з кільцевих перехресть на Вільної України, а частина однієї з вулиць називатиметься Вільної Білорусі.