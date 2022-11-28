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Біля посольства РФ у Варшаві з’явилась Алея жертв російської агресії

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 07:45
фото: Twitter Жарина

У Варшаві велосипедно-пішохідний маршрут тепер має назву Алея жертв російської агресії.

Про це повідомив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, пише "Європейська правда".

"Велосипедна алея під посольством Росії у Варшаві нагадує нам про жертв російської агресії. У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії. Польща пам'ятає!", - зазначив Жарин у своєму Twitter.

Рішення про створення Алеї жертв російської агресії біля російського посольства ухвалили в середині жовтня.

За відповідну постанову проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.

"Назва відповідає запропонованому місцю розташування, враховуючи триваючу… російську агресію проти України. Крім того, найменування має на меті спровокувати, примусити до роздумів та дій російську державу", – йдеться в обґрунтуванні постанови.

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Нагадаємо, нещодавно міська рада польського Білостока ухвалила рішення перейменувати одне з кільцевих перехресть на Вільної України, а частина однієї з вулиць називатиметься Вільної Білорусі.

Теми: ПольщаРосіявійна
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