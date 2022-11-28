Возле посольства РФ в Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии

В Варшаве велосипедно-пешеходный маршрут теперь называется Аллея жертв российской агрессии.

Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет "Европейская правда".

"Велосипедная аллея под посольством России в Варшаве напоминает нам о жертвах российской агрессии. В Варшаве открыли Аллею жертв российской агрессии. Польша помнит!", - отметил Жарин в своем Twitter.

Реклама:

Aleja rowerowa pod ambasadą Rosji w Warszawie przypomina o ofiarach rosyjskiej agresji.



W Warszawie otwarto aleję Ofiar Rosyjskiej Agresji.



Polska pamięta! pic.twitter.com/AH1YRpE1cS — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022

Решение о создании Аллеи жертв российской агрессии возле российского посольства приняли в середине октября.

За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.

ВИДЕО ДНЯ

"Название соответствует предложенному местоположению, учитывая продолжающуюся... российскую агрессию против Украины. Кроме того, наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российское государство", - говорится в обосновании постановления.

Напомним, недавно городской совет польского Белостока принял решение переименовать один из кольцевых перекрестков на Свободной Украины, а часть одной из улиц будет называться Свободной Беларуси.