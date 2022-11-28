Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле посольства РФ в Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 07:45
фото: Twitter Жарина

В Варшаве велосипедно-пешеходный маршрут теперь называется Аллея жертв российской агрессии.

Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет "Европейская правда".

"Велосипедная аллея под посольством России в Варшаве напоминает нам о жертвах российской агрессии. В Варшаве открыли Аллею жертв российской агрессии. Польша помнит!", - отметил Жарин в своем Twitter.

Решение о создании Аллеи жертв российской агрессии возле российского посольства приняли в середине октября.

За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.

"Название соответствует предложенному местоположению, учитывая продолжающуюся... российскую агрессию против Украины. Кроме того, наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российское государство", - говорится в обосновании постановления.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, недавно городской совет польского Белостока принял решение переименовать один из кольцевых перекрестков на Свободной Украины, а часть одной из улиц будет называться Свободной Беларуси.

Темы: ПольшаРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ

Враг атаковал Днепр: повреждено частное предприятие

Винницкая область: в Ладыжине чрезвычайная ситуация после обстрела ТЭС

фото, видеоДень ЧМ-22: невероятные камбэки, Бразилия с Португалией проходят дальше

Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз

Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Все новости...
Польша
В Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев
Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью освобождение всей Украины
США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT
Последние новости
06:40
Россияне преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута – ISW
05:26
Россия обвинила своего шпиона в наркодилерстве, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы - расследователи
03:33
Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ
02:06
Ведущие мировые СМИ призвали США снять обвинения с основателя Wikileaks
01:04
Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию" оставленной недвижимости – ЦНС
00:23
Враг атаковал Днепр: повреждено частное предприятие
00:05
Сумщина: оккупанты выпустили по пограничью почти 130 боеприпасов
00:00
Зеленский обсудил с амбассадорами United24, как Украине пережить зиму
23:59
США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 млн
23:52
Под домом Качиньского в Варшаве протестовали женщины из-за его возмутительных слов об абортах
Все новости...