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Бельгія виділить Україні 150 тисяч допомоги у культурній сфері

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 07:55
фото: Getty Images

Бельгія надасть 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури та допоможе закладам культури і медіа генераторами.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише "Європейська правда".

За словами Ткаченка, під час візиту глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб до Києва міністеці провели екскурсію в Національному художньому музеї України та Софії Київський. 

"Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння. Домовились про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини. Бельгія виділяє нам 150 тисяч євро допомоги культурній сфері", - повідомив Ткаченко у Telegram.

Як повідомлялося, офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, який до цього не погоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки та за яку вона врешті вибачилася. 

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Теми: Бельгіякультура
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