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Бельгия выделит Украине 150 тысяч помощи в культурной сфере

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 06:55
Бельгия выделит Украине 150 тысяч помощи в культурной сфере
фото: Getty Images

Бельгия предоставит 150 тысяч евро помощи для поддержки украинской культуры и поможет учреждениям культуры и медиа генераторами.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишет "Европейская правда".

По словам Ткаченко, во время визита главы МИД Бельгии Аджи Лябиб в Киев министры провели экскурсию в Национальном художественном музее Украины и Софии Киевской. 

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"Показали наше искусство, памятники истории и архитектуры, нашу историю и корни. Договорились о сотрудничестве: украинские сезоны культуры в Бельгии, поставки генераторов нашим заведениям и медиа для зимы, распространение запрета российской пропаганды, помощь в сохранении украинского культурного наследия. Бельгия выделяет нам 150 тысяч евро помощи культурной сфере", - сообщил Ткаченко в Telegram.

Как сообщалось, официальный Киев дал согласие на визит в Украину в составе бельгийской правительственной делегации министра иностранных дел Аджи Лябиб, который до этого не согласовывали из-за ее незаконной поездки в оккупированный Крым еще в роли журналистки и за которую она в конце концов извинилась. 

Темы: Бельгиякультура
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