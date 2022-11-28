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Варшава спростувала брехню Мінська про масовий виїзд українців до Білорусі з Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 07:16

Державні органи Білорусі надали фальшиві дані про нібито масову міграцію українців до Білорусі з країн ЄС, зокрема, з Польщі. 

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, пише "Європейська правда".

"На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до Білорусі", - написав Жарин у Twitter. 

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Він зазначив, що, на його думку, білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема щодо ролі Білорусі у війні проти України.

Він додав, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу за країни ЄС. 

"Мінськ прямо вказує, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС", - додав Жарин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку жовтня Польща остаточно звела стіну на кордоні з Білоруссю.

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