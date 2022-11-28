Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Варшава спростувала брехню Мінська про масовий виїзд українців до Білорусі з Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 08:16

Державні органи Білорусі надали фальшиві дані про нібито масову міграцію українців до Білорусі з країн ЄС, зокрема, з Польщі. 

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, пише "Європейська правда".

"На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до Білорусі", - написав Жарин у Twitter. 

Він зазначив, що, на його думку, білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність, зокрема щодо ролі Білорусі у війні проти України.

Він додав, що білоруська пропаганда вкотре натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу за країни ЄС. 

"Мінськ прямо вказує, що українські біженці прибули до Білорусі через країни ЄС", - додав Жарин.

Нагадаємо, на початку жовтня Польща остаточно звела стіну на кордоні з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Ворог атакував Дніпро: пошкоджено приватне підприємство

Вінниччина: у Ладижині надзвичайна ситуація після обстрілу ТЕС

фото, відеоДень ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі

Понад половину пошкоджених об’єктів теплопостачання вже відновили – Нафтогаз

Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 мільйонів – "Схеми"

Усі новини...
Останні новини
07:16
ЗСУ відбили атаки в районах 10 населених пунктів і збили 2 ворожі літаки – зведення
06:40
Росіяни перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW
05:26
Росія звинуватила свого шпигуна у наркодилерстві, щоби витягнути його з бразильської тюрми – розслідувачі
03:33
Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ
02:06
Провідні світові ЗМІ закликали США зняти звинувачення із засновника Wikileaks
01:04
Окупанти Маріуполя готують "націоналізацію" покинутої нерухомості – ЦНС
00:23
Ворог атакував Дніпро: пошкоджено приватне підприємство
00:05
Сумщина: окупанти випустили по прикордонню майже 130 боєприпасів
00:00
Зеленський обговорив з амбасадорами United24, як Україні пережити зиму
23:59
США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 млн
Усі новини...