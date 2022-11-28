Варшава опровергла ложь Минска о массовом выезде украинцев в Беларусь из Польши

Государственные органы Беларуси предоставили фальшивые данные о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь из стран ЕС, в частности, из Польши.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, пишет "Европейская правда".

"На сайте белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором Минск сообщает о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь", - написал Жарин в Twitter.

Он отметил, что, по его мнению, белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность, в частности относительно роли Беларуси в войне против Украины.

Правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши разместил под записью графику, отметив, что в ней указаны фальшивые данные об украинских беженцах, которые якобы выехали в Беларусь.

"Согласно информации о миграционном движении, в Беларусь должны были отправить более 60 тысяч украинцев, в том числе почти 40 тысяч через Польшу", - сообщил Жарин.

Он добавил, что белорусская пропаганда в очередной раз намекает на то, что украинцы, которые бегут от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, воспринимая эту страну как более безопасную, чем страны ЕС.

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"Минск прямо указывает, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны ЕС", - добавил Жарин.

Напомним, в начале октября Польша окончательно возвела стену на границе с Беларусью.