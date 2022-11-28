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Британська розвідка: Херсон лишається вразливим для більшості артилерійських систем РФ

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 08:58
зображення з Твіттера розвідки

Британська розвідка заявляє, що попри звільнення Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Незважаючи на звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних обстрілів російської артилерії" - йдеться в огляді.

У Міноборони Британії нагадують, що лише 24 листопада 2022 року загинули 10 осіб, а 27 листопада 2022 року в цьому районі було зафіксовано 54 обстріли, що поки є найбільшим показником за добу.

"Місто є вразливим, оскільки залишається в зоні досяжності більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега Дніпра, з тилу нещодавно укріплених оборонних ліній" - зазначає британська розвідка.

При цьому, значна частина шкоди, ймовірно, завдається Херсону внаслідок застосування Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином БМ-21 "Град".

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, що в районі Павлівки та Вугледара на Донеччині тривають тяжкі бої без суттєвого руху фронту і РФ навряд чи вдасться досягти там оперативного прориву.

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Теми: війнарозвідка
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