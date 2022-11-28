Британская разведка: Херсон остается уязвимым для большинства артиллерийских систем РФ

Британская разведка заявляет, что несмотря на освобождение Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и подвергается тяжелым обстрелам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября 2022 года, город Херсон на юге Украины продолжает подвергаться ежедневным обстрелам российской артиллерии", - говорится в обзоре.

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В Минобороны Британии напоминают, что только 24 ноября 2022 года погибли 10 человек, а 27 ноября 2022 года в этом районе было зафиксировано 54 обстрела, что пока является наибольшим показателем за сутки.

"Город является уязвимым, поскольку остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега Днепра, с тыла недавно укрепленных оборонительных линий", - отмечает британская разведка.

При этом, значительная часть ущерба, вероятно, наносится Херсону в результате применения Россией реактивных систем залпового огня, главным образом БМ-21 "Град".

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Напомним, британская разведка рассказала, что в районе Павловки и Угледара в Донецкой области продолжаются тяжелые бои без существенного движения фронта и РФ вряд ли удастся достичь там оперативного прорыва.