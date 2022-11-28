Ворог обстрілює 9 регіонів України, цілеспрямовано б'є по мирному населенню - дані ОВА

Російські окупанти продовжують поливати вогнем із артилерії Донеччину та Луганщину, цілеспрямовано б’ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів Херсонщини.

Джерело: дані ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 28 листопада

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина: протягом дня неділі ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Без руйнувань.

Чернігівська область: за минулу добу — 3 обстріли із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань.

Запорізька: за добу 27 листопада окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Білогір'я.

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Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина — росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Люди неушкоджені.

Деталі атак уточнюються.

Харківщина: по області росіяни із ракет та артилерії завдають ударів по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих.

Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора 2 чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.

Луганщина: на Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка.

На Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися.

Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності.

Донеччина: вночі — обстріли позицій в районі населених пунктів Очеретинської, Авдіївської, Мар'їнської громад.

Стабільно важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька. Постійні артобстріли. Ворог зосередив зусилля на просуванні в напрямку Курдюмівки та Кліщіївки.

Внаслідок бойових дій область частково без води й електрики.

За добу на Донеччині: 2 загиблих, 4 поранених.

Миколаївська область: у неділю ворог завдавав ударів по акватериторії Очаківської громади, а також здійснив артилерійській обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: російські окупаційні війська після відходу з правого берега Дніпра продовжують завдавати ударів по Херсону та області. Цілеспрямовано б’ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів.

На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів.

В області продовжують цілодобово працювати бригади швидкої допомоги. До Херсонської обласної клінічної лікарні доставили з Німеччини обладнання для реанімаційного відділення.

Нині в області відновлено 62 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку. В область надходить гуманітарна допомога.