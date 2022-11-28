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Враг обстреливает 9 регионов Украины, целенаправленно бьет по мирному населению - данные ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 09:25
иллюстративное фото ГПСУ

Российские оккупанты продолжают поливать огнем из артиллерии Донецкую и Луганскую области, целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре и домам мирных жителей Херсонщины.

Источник: данные ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 28 ноября

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Сумщина: в течение дня воскресенья враг обстрелял одно из сел Есманьской общины. По пограничью россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Без разрушений.

Черниговская область: за минувшие сутки - 3 обстрела из минометов по Новгород-Северскому району. Без потерь и разрушений.

Запорожская: за сутки 27 ноября оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Железнодорожное, Дорожнянка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Ольговское, Малая Токмачка, Красное, Волшебное, Белогорье.

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Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

На Днепропетровщине от вражеских обстрелов снова пострадала Никопольщина - россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую общины. Люди невредимы.

Детали атак уточняются.

Харьковщина: по области россияне из ракет и артиллерии наносят удары по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

Есть попадания в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетного обстрела ЗРК С-300 взрывной волной повреждено здание лицея.  Без пострадавших.

Минная опасность в области остается высокой. Вчера 2 мужчин пострадали в результате взрыва боеприпасов: 56-летнего и 62-летнего мужчин госпитализировали.

Луганщина: на Лиманском направлении враг совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка.

На Старобельщине оккупанты усилили рейды, которые сопровождаются обысками, арестами, изъятием понравившихся вещей. Как сообщают местные жители, захватчики забирают электроинструменты, генераторы, мелкую и крупную технику, телефоны, деньги и драгоценности.

Донецкая область: ночью - обстрелы позиций в районе населенных пунктов Очеретинской, Авдеевской, Марьинской общин.

Стабильно тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Торецка. Постоянные артобстрелы. Враг сосредоточил усилия на продвижении в направлении Курдюмовки и Клещеевки.

В результате боевых действий область частично без воды и электричества.

За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых.

Николаевская область: в воскресенье враг наносил удары по акватерритории Очаковской громады, а также совершил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: российские оккупационные войска после отхода с правого берега Днепра продолжают наносить удары по Херсону и области. Целенаправленно бьют по жилой инфраструктуре и домам мирных жителей. 

На сегодня в Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% бытовых потребителей.

В области продолжают круглосуточно работать бригады скорой помощи. В Херсонскую областную клиническую больницу доставили из Германии оборудование для реанимационного отделения. 

Сейчас в области восстановлено 62 базовые и 3 передвижные станции мобильной связи. В область поступает гуманитарная помощь.

Темы: война
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