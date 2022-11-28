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Boeing пропонує передати Україні снаряди радіусу дії до 150 км - Reuters

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 08:32
Boeing пропонує передати Україні снаряди радіусу дії до 150 км - Reuters
ілюстративне фото з сайту mil.in.ua

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які б дозволили Києву наносити удари далеко в тилу російський військ на відстань до 150 км.

Про це стало відомо агентству Reuters від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Запропонована Boeing система, що отримала назву "Бомба малого діаметру наземного базування" (GLSDB), може бути поставлена вже навесні 2023 року, згідно з документом, з яким ознайомилося агентство. GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметру GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

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Хоча Сполучені Штати відхилили запит на передачу ракети ATACMS дальністю 297 км, дальність дії GLSDB - 150 км, що дозволило б Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними у тилу росіян.

GLSDB виробляється спільно компаніями SAAB AB і Boeing і перебуває в розробці з 2019 року.

Згідно з пропозицією компанії Boeing Європейському командуванню Збройних сил США (EUCOM), яке здійснює нагляд за озброєннями, що прямують до України, основні компоненти GLSDB будуть надходити з існуючих американських складів.

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Ракетний двигун М26 є відносно доступним, а GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за штуку, що робить GLSDB недорогою, а її основні компоненти - легкодоступними. 

GLSDB керується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди, може використовуватися за будь-яких погодних умов і може застосовуватися проти броньованої техніки. GBU-39, що буде функціонувати як боєголовка GLSDB, має невеликі складні крила, які дозволяють їй досягати цілі на відстані понад 100 км, якщо її випустити з літака, і вражати цілі діаметром до 90 см.

Хоча кілька одиниць GLSDB вже виготовлено, існує багато логістичних перешкод для офіційних закупівель. 

План "Боїнга" вимагає відмови від розкриття ціни, що звільняє підрядника від поглибленої перевірки, яка гарантує Пентагону найкращу можливу пропозицію. Будь-яка домовленість також вимагатиме від щонайменше шести постачальників прискорити поставки своїх деталей і послуг для швидкого виробництва зброї.

Нагадаємо, США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні 23 листопада, у ньому  - зброя, боєприпаси та засоби ППО.

Теми: війна
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