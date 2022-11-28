Boeing предлагает передать Украине снаряды радиуса действия до 150 км - Reuters

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставках Украине дешевых небольших высокоточных бомб, которые бы позволили Киеву наносить удары далеко в тылу российский войск на расстояние до 150 км.

Об этом стало известно агентству Reuters от собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Предложенная Boeing система, получившая название "Бомба малого диаметра наземного базирования" (GLSDB), может быть поставлена уже весной 2023 года, согласно документу, с которым ознакомилось агентство. GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Реклама:

Хотя Соединенные Штаты отклонили запрос на передачу ракеты ATACMS дальностью 297 км, дальность действия GLSDB - 150 км, что позволило бы Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми в тылу россиян.

GLSDB производится совместно компаниями SAAB AB и Boeing и находится в разработке с 2019 года.

Согласно предложению компании Boeing Европейскому командованию Вооруженных сил США (EUCOM), которое осуществляет надзор за вооружениями, направляющимися в Украину, основные компоненты GLSDB будут поступать с существующих американских складов.

ВИДЕО ДНЯ

Ракетный двигатель М26 является относительно доступным, а GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за штуку, что делает GLSDB недорогой, а ее основные компоненты - легкодоступными.

GLSDB управляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия, может использоваться при любых погодных условиях и может применяться против бронированной техники. GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей достигать цели на расстоянии более 100 км, если ее выпустить с самолета, и поражать цели диаметром до 90 см.

Хотя несколько единиц GLSDB уже изготовлено, существует много логистических препятствий для официальных закупок.

План "Боинга" требует отказа от раскрытия цены, что освобождает подрядчика от углубленной проверки, которая гарантирует Пентагону наилучшее возможное предложение. Любая договоренность также потребует от по меньшей мере шести поставщиков ускорить поставки своих деталей и услуг для быстрого производства оружия.

Напомним, США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине 23 ноября, в нем - оружие, боеприпасы и средства ПВО.