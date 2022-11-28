За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів
Понеділок, 28 листопада 2022, 08:40
За добу 27 листопада українські військові знищили 590 окупантів, загальні врати російської армії в повномасштабній війні сягнули 87900 тисяч осіб.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2908 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,
- артилерійських систем – 1899 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Дані уточнюються