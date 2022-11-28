За сутки ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов
Понедельник, 28 ноября 2022, 09:40
За сутки 27 ноября украинские военные уничтожили 590 оккупантов, общие враты российской армии в полномасштабной войне достигли 87900 тысяч человек.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2908 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Данные уточняются
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