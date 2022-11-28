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За сутки ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 09:40
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 27 ноября украинские военные уничтожили 590 оккупантов, общие враты российской армии в полномасштабной войне достигли 87900 тысяч человек.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2908 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Данные уточняются

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Темы: война
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