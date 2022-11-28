Кличко про евакуацію з Києва: Якщо вона буде, то у передмістя

Евакуація зі столиці буде відбуватися не в інші регіони, а у передмістя Києва, уточнив мер Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Кличка: "Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією.

Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси".

Деталі: Раніше вже повідомлялося про можливу евакуацію людей з Києва, проте без уточнень.

Кличко наголосив, що не йдеться про евакуацію в інші області чи за кордон.

Проте він і не пояснив, чому, за його словами, у передмісті буде краща ситуація з електрикою, ніж у місті – зараз там вимикають також, а іноді й частіше, ніж у столиці.

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Мер також просить кожного киянина врахувати різні сценарії і бути готовим – мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачати офлайн-карти на телефони.

Передісторія: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що коли був перший ракетний удар по Києву, йому пропонували евакуювати Київ – але він не погодився на це, зокрема, через ризик повторного наступу росіян на столицю в такому випадку.