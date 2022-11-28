Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шість пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: нема світла

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 10:40

Прикордонна поліція Молдови повідомила про призупинення роботи шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це пише видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, спершу стало відомо, що призупинено роботу трьох пунктів пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки та Басарабка – Серпневе. 

Згодом повідомили, що три інші пункти пропуску перервали роботу: Чадир-Лунга – Нові Траяни, Окниця – Сокиряни та Сейць – Лісне.

Причина відключення – відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої в базі даних митного органу України.

Нагадаємо, після ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада Молдова, яка теж залежить від української енергосистеми, частково опинилася без електропостачання

Тепер у Молдові чекають нових відключень світла, якщо РФ продовжить обстріли України.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МолдовакордонУкраїнаенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України – ЗМІ

Ворог атакував Дніпро: пошкоджено приватне підприємство

Вінниччина: у Ладижині надзвичайна ситуація після обстрілу ТЕС

фото, відеоДень ЧС-22: неймовірні камбеки, Бразилія з Португалією проходять далі

Понад половину пошкоджених об’єктів теплопостачання вже відновили – Нафтогаз

Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 мільйонів – "Схеми"

Усі новини...
Молдова
Більшість громадян Молдови проти вступу в НАТО - опитування
Євроконтроль надасть Україні та Молдові 46,5 млн для підтримки повітряної інфраструктури
Парламент Молдови визнав Голодомор геноцидом українського народу
Останні новини
09:28
Британська розвідка вказала на недоліки російської моделі батальйонно-тактичних груп
09:16
інфографікаВтрати росіян на війні проти України перевалили за 88 тисяч
09:14
фотоТелескоп Hubble сфотографував "зоряний міст" між галактиками
08:54
Ворог краде з окупованої Луганщини майно агрофірм – Генштаб
08:50
"Не знаю, як тобі сказати, але Насті та її дітей більше немає". Історія сім’ї з окупованого селища на Запоріжжі
08:45
США у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
08:38
Росія посилює адміністративно-поліцейський режим на окупованій частині Херсонщини
08:15
США оголосять про нову допомогу для енергосистеми України - ЗМІ
07:38
Українські захисники ліквідували до 20 окупантів у Сватовому – Генштаб
07:16
ЗСУ відбили атаки в районах 10 населених пунктів і збили 2 ворожі літаки – зведення
Усі новини...