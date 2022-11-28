Шість пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: нема світла

Прикордонна поліція Молдови повідомила про призупинення роботи шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це пише видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, спершу стало відомо, що призупинено роботу трьох пунктів пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки та Басарабка – Серпневе.

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Згодом повідомили, що три інші пункти пропуску перервали роботу: Чадир-Лунга – Нові Траяни, Окниця – Сокиряни та Сейць – Лісне.

Причина відключення – відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої в базі даних митного органу України.

Нагадаємо, після ракетних ударів РФ по Україні 23 листопада Молдова, яка теж залежить від української енергосистеми, частково опинилася без електропостачання.

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Тепер у Молдові чекають нових відключень світла, якщо РФ продовжить обстріли України.