Шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: нет света

Пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

В частности, сначала стало известно, что приостановлена работа трех пунктов пропуска: Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки и Басарабка – Серпневе.

Впоследствии сообщили, что три других пункта пропуска прервали работу: Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокиряны и Сейц – Лесное.

Причина отключения - отсутствие электроэнергии на украинской стороне и технические сбои в базе данных таможенного органа Украины.

Напомним, после ракетных ударов РФ по Украине 23 ноября Молдова, которая тоже зависит от украинской энергосистемы, частично оказалась без электроснабжения.

Теперь в Молдове ждут новых отключений света, если РФ продолжит обстрелы Украины.