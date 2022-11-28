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Шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: нет света

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 09:40

Пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

В частности, сначала стало известно, что приостановлена работа трех пунктов пропуска: Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки и Басарабка – Серпневе. 

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Впоследствии сообщили, что три других пункта пропуска прервали работу: Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокиряны и Сейц – Лесное.

Причина отключения - отсутствие электроэнергии на украинской стороне и технические сбои в базе данных таможенного органа Украины.

Напомним, после ракетных ударов РФ по Украине 23 ноября Молдова, которая тоже зависит от украинской энергосистемы, частично оказалась без электроснабжения

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Теперь в Молдове ждут новых отключений света, если РФ продолжит обстрелы Украины.

Темы: МолдоваграницаУкраинаэнергетика
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