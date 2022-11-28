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Ефективність німецьких Patriot буде значно вища, якщо їх розмістити в Україні – євродепутат

Понеділок, 28 листопада 2022, 10:42

Польський євродепутат від керівної партії "Право і справедливість" Йоахім Брудзінський всіляко підтримує ідею розміщення батарей системи ППО Patriot на території України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі RMF FM.

"Це фантастична ідея, щоб Patriot поїхали в Україну. Українці експлуатують набагато складніші ракетні комплекси, ніж німецькі Patriot 1980-х років", - заявив Брудзінський.

Він наголосив, що ефективність батарей Patriot, які Німеччина хоче передати Польщі, буде набагато більшою, якщо їх розмістити в Україні. На його думку, занепокоєння щодо здатності українців керувати системою є "відірваними від реальності".

"Будь-яка допомога НАТО є необхідною і доцільною для Польщі. Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги - двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти і всієї Організації Північноатлантичного договору", - пояснив Брудзінський.

Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. 

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити систем Patriot в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про таке розгортання має прийматися окремими країнами з урахуванням правил, що стосуються кінцевих користувачів.

Коментар Столтенберга пролунав після того, як міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у четвер заявила, що розміщення німецьких Patriot за межами території НАТО вимагатиме попередніх переговорів з НАТО та союзниками.

У п'ятницю Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Теми: ППОвійнаЄС
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