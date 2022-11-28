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Эффективность немецких Patriot будет значительно выше, если их разместить в Украине - евродепутат

Понедельник, 28 ноября 2022, 09:42

Польский евродепутат от правящей партии "Право и справедливость" Йоахим Брудзинский всячески поддерживает идею размещения батарей системы ПВО Patriot на территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире RMF FM.

"Это фантастическая идея, чтобы Patriot поехали в Украину. Украинцы эксплуатируют гораздо более сложные ракетные комплексы, чем немецкие Patriot 1980-х годов", - заявил Брудзинский.

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Он отметил, что эффективность батарей Patriot, которые Германия хочет передать Польше, будет гораздо большей, если их разместить в Украине. По его мнению, беспокойство относительно способности украинцев управлять системой является "оторванными от реальности".

"Любая помощь НАТО является необходимой и целесообразной для Польши. Мы много месяцев просим немецкую сторону поддержать Украину реальными делами вместо побитых касок Бундесвера, вместо символической помощи - двух карет скорой помощи. Это в интересах всего европейского сообщества и всей Организации Североатлантического договора", - пояснил Брудзинский.

Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека. 

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Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить систем Patriot в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о таком развертывании должно приниматься отдельными странами с учетом правил, касающихся конечных пользователей.

Комментарий Столтенберга прозвучал после того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг заявила, что размещение немецких Patriot за пределами территории НАТО потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

В пятницу Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Темы: ПВОвойнаЕС
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