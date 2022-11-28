Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вчитель фізики наводив російські ракети на школи у Слов’янську

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 09:58
Вчитель фізики наводив російські ракети на школи у Слов’янську
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Джерело: СБУ, прокуратура Донецької області

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Реклама:

Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народную милицию ДНР".

ВІДЕО ДНЯ
 

Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості.

Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям, зазначає СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри, а суд арештував їх.

Прокуратура Донеччини зазначає, що один із агентів - учитель фізики.

Протягом березня - жовтня 2022 року він із власного аканту через месенджер поширював в чат-боті фейкової "ДНР" текстову інформацію щодо розташування військовослужбовців Збройних сил України на території м. Слов’янськ.

Теми: Донецька областьвійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Донецька область
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: