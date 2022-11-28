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Вчитель фізики наводив російські ракети на школи у Слов’янську

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 10:58
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Джерело: СБУ, прокуратура Донецької області

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народную милицию ДНР".

 

Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

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Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості.

Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям, зазначає СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри, а суд арештував їх.

Прокуратура Донеччини зазначає, що один із агентів - учитель фізики.

Протягом березня - жовтня 2022 року він із власного аканту через месенджер поширював в чат-боті фейкової "ДНР" текстову інформацію щодо розташування військовослужбовців Збройних сил України на території м. Слов’янськ.

Теми: Донецька областьвійнаСБУ
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