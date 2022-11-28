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Учитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 09:58
Учитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала еще двух российских агентов во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Источник: СБУ, прокуратура Донецкой области

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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Кроме этого, они передавали агрессору локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, которые работали на подконтрольную спецслужбам РФ "народную милицию ДНР".

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Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот.

Именно там злоумышленники выкладывали информацию о движении военной техники ВСУ, а также геолокации украинских школ. Свои "отчеты" дополняли фотоматериалами и детальным описанием прилегающей местности.

Для конспирации один из информаторов назвал свой аккаунт женским именем, отмечает СБУ.

Во время обысков по местам пребывания обоих злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами подрывной деятельности.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрениях, а суд арестовал их.

Прокуратура Донецкой области отмечает, что один из агентов - учитель физики.

В течение марта - октября 2022 года он с собственного аккаунта через мессенджер распространял в чат-боте фейковой "ДНР" текстовую информацию о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории г. Славянск.

Темы: Донецкая областьвойнаСБУ
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