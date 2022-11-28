Держави НАТО можуть надати нову підтримку Україні – АР

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Бухаресті цього тижня пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак.

Про це повідомляє агентство АР, пише "Європейська правда".

На цій зустрічі в Бухаресті міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками.

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Окремі члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові поставки військового обладнання для України - головним чином, систем протиповітряної оборони. НАТО як організація не буде пропонувати таких поставок через побоювання залучення у війну з Росією.

Але міністри також обговорять, як підтримати Україну у віддаленішому майбутньому.

"У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО", - прокоментував перед зустріччю генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. Відповідна резолюція була одноголосно ухвалена на щорічній сесії в Мадриді.