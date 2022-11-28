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Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 11:07
генсек нато йенс столтенберг, Getty Images

Министры иностранных дел НАТО на встрече в Бухаресте на этой неделе пообещают оказать долгосрочную поддержку Украине, которая защищается от российских воздушных, ракетных и наземных атак.

Об этом сообщает агентство АР, пишет "Европейская правда".

На этой встрече в Бухаресте министры НАТО, вероятно, дадут новые обещания по нелетальной поддержке Украины. Речь идет о топливе, электрогенераторах, медикаментах, зимнем снаряжении и устройствах для борьбы с беспилотниками.

Отдельные члены Альянса также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования для Украины - главным образом систем противовоздушной обороны. НАТО как организация не будет предлагать такие поставки из-за опасений вовлечения в войну с Россией.

Но министры также обсудят, как поддержать Украину в ближайшем будущем.

"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктрине и тренировкам НАТО", - прокомментировал перед встречей генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября 2022 года.

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Напомним, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Резолюция была единогласно принята на ежегодной сессии в Мадриде.

Темы: НАТОУкраинавойна
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