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ССО показали, як знищують російську піхоту, що намагається сховатись від артилерії ЗСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 10:23
ССО показали, як знищують російську піхоту, що намагається сховатись від артилерії ЗСУ
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій наголошують, що на окупантів, які перечікують обстріли української артилерії в окопах, теж знайдеться знаряддя покарання – боєприпаси, які скидають дрони.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Оператори ССО України безперестанку зищують ворога на зайнятих ним позиціях не лише за допомогою "класичних" вогневих засобів, а й використовуючи БПЛА.

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Як видно на відео, спроби перечекати обстріли в укриттях росіянам на користь не ідуть. Кара з небес дістає кожного, хто посягає на волю українців".

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Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, ефективна робота, зафіксована на відео, велася на східному напрямку фронту.

Теми: ССОвійна
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