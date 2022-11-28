ССО показали, як знищують російську піхоту, що намагається сховатись від артилерії ЗСУ

Сили спеціальних операцій наголошують, що на окупантів, які перечікують обстріли української артилерії в окопах, теж знайдеться знаряддя покарання – боєприпаси, які скидають дрони.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Оператори ССО України безперестанку зищують ворога на зайнятих ним позиціях не лише за допомогою "класичних" вогневих засобів, а й використовуючи БПЛА.

ССО показали філігранне знищення ворожої піхоти. pic.twitter.com/mmDJnSF4P4 November 28, 2022

Як видно на відео, спроби перечекати обстріли в укриттях росіянам на користь не ідуть. Кара з небес дістає кожного, хто посягає на волю українців".

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, ефективна робота, зафіксована на відео, велася на східному напрямку фронту.