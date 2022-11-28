ССО показали уничтожение российской пехоты, которая пытается укрыться от артиллерии ВСУ
Понедельник, 28 ноября 2022, 11:23
Силы специальных операций отмечают, что на оккупантов, которые пережидают обстрелы украинской артиллерии в окопах, тоже найдется орудие возмездия - боеприпасы, которые сбрасывают дроны.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Операторы ССО Украины беспрестанно уничтожают врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА.
ССО показали філігранне знищення ворожої піхоти. pic.twitter.com/mmDJnSF4P4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 28, 2022
Как видно на видео, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Кара с небес достает каждого, кто посягает на свободу украинцев".
Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, эффективная работа, зафиксированная на видео, велась на восточном направлении фронта.
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