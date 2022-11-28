Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали уничтожение российской пехоты, которая пытается укрыться от артиллерии ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 11:23
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций отмечают, что на оккупантов, которые пережидают обстрелы украинской артиллерии в окопах, тоже найдется орудие возмездия - боеприпасы, которые сбрасывают дроны.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Операторы ССО Украины беспрестанно уничтожают врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА.

Как видно на видео, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Кара с небес достает каждого, кто посягает на свободу украинцев".

Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, эффективная работа, зафиксированная на видео, велась на восточном направлении фронта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССОвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ

Враг атаковал Днепр: повреждено частное предприятие

Винницкая область: в Ладыжине чрезвычайная ситуация после обстрела ТЭС

фото, видеоДень ЧМ-22: невероятные камбэки, Бразилия с Португалией проходят дальше

Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз

Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Все новости...
ССО
"Пираты Херсонского моря": как ССО подкрадывались к оккупантам по дну реки
Снайпер ССО за пять минут поразил пятерых российских военных
ССО уничтожили российский патруль вблизи Кременной
Последние новости
09:56
Кулеба призывает НАТО наращивать производство оружия, а также просит о ПВО и танках
09:52
США могут помочь Украине газом для прохождения зимы
09:28
Британская разведка указала на недостатки российской модели батальонно-тактических групп
09:20
Маск пригрозил Apple убрать Twitter из AppStore
09:16
инфографикаПотери россиян на войне против Украины перевалили за 88 тысяч
09:14
фотоТелескоп Hubble сфотографировал "звездный мост" между галактиками
08:54
Враг ворует с оккупированной Луганщины имущество агрофирм – Генштаб
08:50
"Не знаю, как тебе сказать, но Насте и ее детям больше нет". История семьи из оккупированного поселка в Запорожье
08:45
США в НАТО разъяснили позицию относительно непризнания России государством-спонсором терроризма
08:38
Россия усиливает административно-полицейский режим на оккупированной части Херсонщины
Все новости...