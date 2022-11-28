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ССО показали уничтожение российской пехоты, которая пытается укрыться от артиллерии ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 10:23
ССО показали уничтожение российской пехоты, которая пытается укрыться от артиллерии ВСУ
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций отмечают, что на оккупантов, которые пережидают обстрелы украинской артиллерии в окопах, тоже найдется орудие возмездия - боеприпасы, которые сбрасывают дроны.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Операторы ССО Украины беспрестанно уничтожают врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА.

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Как видно на видео, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Кара с небес достает каждого, кто посягает на свободу украинцев".

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Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, эффективная работа, зафиксированная на видео, велась на восточном направлении фронта.

Темы: ССОвойна
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