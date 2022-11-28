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Литва відправила в Україну 114 трансформаторів, планує ще більше

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 11:56

Литва за останні дні відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"За останні дні 6 вантажівок зі 114 трансформаторами було відправлено з Литви до України. Загалом Литва має намір поставити 252 трансформатори", - написав міністр у Twitter.

Литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз, додав Анушаускас.

Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше наполягла, що допомога енергосистемі України так само важлива, як допомога зброєю.

Теми: ЛитваУкраїнаенергетика
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