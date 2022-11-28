Литва отправила в Украину 114 трансформаторов, планирует еще больше

Литва за последние дни отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"За последние дни 6 грузовиков со 114 трансформаторами было отправлено из Литвы в Украину. В общем Литва намерена поставить 252 трансформатора", - написал министр в Twitter.

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Литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас, добавил Анушаускас.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее настаивала, что помощь энергосистеме Украины так же важна, как помощь оружием.