Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва отправила в Украину 114 трансформаторов, планирует еще больше

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 10:56

Литва за последние дни отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"За последние дни 6 грузовиков со 114 трансформаторами было отправлено из Литвы в Украину. В общем Литва намерена поставить 252 трансформатора", - написал министр в Twitter.

Реклама:

Литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас, добавил Анушаускас.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее настаивала, что помощь энергосистеме Украины так же важна, как помощь оружием.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛитваУкраинаэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
Все новости...
Реклама: