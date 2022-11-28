У Чорному морі вперше за кілька діб з'явився російський ракетоносій - Сили оборони півдня

У Чорне море вперше за кілька діб вийшов на бойове чергування російський ракетоносій.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 28 листопада

Пряма мова: "Найперше спостереження - це те, що в Чорному морі з'явився за тривалий час - декілька діб не було - ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе 8 ракет типу "Калібр" на борту.

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Це говорить про те, що підготовка йшла, і відповідно в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин".

Деталі: За словами Гуменюк, цілком імовірно, що початок тижня може бути ознаменовано новою ракетною атакою РФ.

Наразі у Чорному морі триває штормЮ але ракетоносії можуть здійснювати пуски і за такої погоди.