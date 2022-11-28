Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чорному морі вперше за кілька діб з'явився російський ракетоносій - Сили оборони півдня

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 11:09
У Чорному морі вперше за кілька діб з'явився російський ракетоносій - Сили оборони півдня
ілюстративне зображення повітряного командування "Центр"

У Чорне море вперше за кілька діб вийшов на бойове чергування російський ракетоносій.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 28 листопада

Пряма мова: "Найперше спостереження - це те, що в Чорному морі з'явився за тривалий час - декілька діб не було - ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе 8 ракет типу "Калібр" на борту.

Реклама:

Це говорить про те, що підготовка йшла, і відповідно в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин".

Деталі: За словами Гуменюк, цілком імовірно, що початок тижня може бути ознаменовано новою ракетною атакою РФ.

Наразі у Чорному морі триває штормЮ але ракетоносії можуть здійснювати пуски і за такої погоди.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне моревійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Чорне море
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: