В Черном море впервые за несколько суток появился ракетоноситель РФ - Силы обороны юга

В Черное море впервые за несколько суток вышел на боевое дежурство российский ракетоноситель.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 ноября

Прямая речь: "Первое наблюдение - это то, что в Черном море появился за длительное время - несколько суток не было - ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, который несет 8 ракет типа "Калибр" на борту.

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Это говорит о том, что подготовка шла, и соответственно в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть приобщены к службе в течение нескольких часов".

Детали: По словам Гуменюк, вполне вероятно, что начало недели может быть ознаменовано новой ракетной атакой РФ.

Сейчас в Черном море продолжается шторм, но ракетоносители могут осуществлять пуски и при такой погоде.