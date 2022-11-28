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З 24 лютого в Києві загинули понад 150 мирних жителів, із них четверо дітей - Кличко

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 13:05
фото пресслужби Кличка

Від початку широкомасштабної війни в столиці України загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей, пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів.

Джерело: Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі, цитує його пресслужба

Пряма мова: "Від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей".

Деталі: За даними Кличка, внаслідок бомбових та ракетних ударів РФ у Києві пошкоджені чи зруйновані 678 об’єктів.

Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здороов’я.

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Теми: Київвійна
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