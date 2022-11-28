Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З 24 лютого в Києві загинули понад 150 мирних жителів, із них четверо дітей - Кличко

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 12:05
З 24 лютого в Києві загинули понад 150 мирних жителів, із них четверо дітей - Кличко
фото пресслужби Кличка

Від початку широкомасштабної війни в столиці України загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей, пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів.

Джерело: Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі, цитує його пресслужба

Пряма мова: "Від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей".

Реклама:

Деталі: За даними Кличка, внаслідок бомбових та ракетних ударів РФ у Києві пошкоджені чи зруйновані 678 об’єктів.

Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здороов’я.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: