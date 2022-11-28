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С 24 февраля в Киеве погибли более 150 мирных жителей, из них четверо детей - Кличко

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 12:05
С 24 февраля в Киеве погибли более 150 мирных жителей, из них четверо детей - Кличко
фото пресс-службы Кличко

С начала широкомасштабной войны в столице Украины погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей, повреждены или разрушены 678 объектов.

Источник: Кличко во время онлайн-выступления на открытии Киевского инвестиционного форума в Брюсселе, цитирует его пресс-служба

Прямая речь: "С начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей".

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Детали: По данным Кличко, в результате бомбовых и ракетных ударов РФ в Киеве повреждены или разрушены 678 объектов.

Из них, в частности, более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 - здравоохранения.

Темы: Киеввойна
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