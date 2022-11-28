С 24 февраля в Киеве погибли более 150 мирных жителей, из них четверо детей - Кличко
Понедельник, 28 ноября 2022, 13:05
С начала широкомасштабной войны в столице Украины погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей, повреждены или разрушены 678 объектов.
Источник: Кличко во время онлайн-выступления на открытии Киевского инвестиционного форума в Брюсселе, цитирует его пресс-служба
Прямая речь: "С начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей".
Детали: По данным Кличко, в результате бомбовых и ракетных ударов РФ в Киеве повреждены или разрушены 678 объектов.
Из них, в частности, более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 - здравоохранения.
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