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На Миколаївщині послаблять комендантську годину

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 12:56
На Миколаївщині послаблять комендантську годину
ВІТАЛІЙ КІМ. ФОТО УП

На Миколаївщині скоротять комендантську годину та знімуть обмеження на продаж алкоголю.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Ми будемо змінювати комендантську годину скрізь, окрім деокупованих територій. Вона буде з опівночі до 05:00 (раніше тривала з 22:00 до 06:00 - ред.), щоб бізнес міг розпочати працювати більше. Також ми знімемо всі обмеження на продаж алкоголю, крім військових та спецслужб".

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Деталі: Кім додав, що на Миколаївщині планують розширяти список центрів незламност та працювати над проблемою забезпечення дизельними електрогенераторами.

Він також повідомив, що у Миколаєві планують розгортати точки, де херсонці, які зупиняються у місті, зможуть переночувати, адже всі готелі зруйновані обстрілами.

Теми: МиколаївМиколаївська областькомендантська годинаалкоголь
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